'Sığınmacıların Ankara’da bir evi yaktığı' iddialarına açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sığınmacılar Ankara’da bir evi yakmış" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezeformasyonla Mücadele Merkezi, 'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ankara ili Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe mahallesindeki bir adresten bildirilen yangın ihbarı üzerine emniyet birimleri olay yerine intikal edildiği kaydedilirken, ikametin çatı köşe kısmında ve ön taraf balkon kısmında bulunan eski eşyaların yandığı görülmüş herhangi bir yaralanmanın ve çevreye sirayetin olmadığı tespit edildiği kaydedildi. İkamette oturan F.K. isimli vatandaş ile yapılan görüşmede, eşinin mutfakta çay demlediğini, bir anda her şeyin alev aldığını, dışarı çıktıklarını ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini ifade ettiği ve adreste oturan vatandaşın herhangi bir şikayetlerinin olmadığı yönünde beyanda bulunduğunu anımsatarak, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanıldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, gerek güvenlik güçleri, gerek itfaiye yetkililerinin yaptığı araştırmalarda herhangi bir kasıt unsuruna rastlanılmadığı belirtilerek, ifade veren ev sahipleri yangının tam olarak neden çıktığını bilmediklerini beyan ettiklerini duyurdu.