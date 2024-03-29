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Sıfır atıkta geri kazanım oranı yüzde 35

“Sıfır Atık Hareketi”nin ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine de 185 milyar TL geri kazandırdık ” dedi

GÜNDEM 29.03.2024, 10:39
Sıfır atıkta geri kazanım oranı yüzde 35

“Sıfır Atık Hareketi”nin ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine de 185 milyar TL geri kazandırdık.” dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası hâline gelen “Sıfır Atık Hareketi,” Birleşmiş Milletler tarafından (BM) “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesiyle bu yıl da dünyanın dört bir tarafında önemli isimlerin katıldığı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çalışmaları doğrultusunda “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu ve Başkanlığını da Emine Erdoğan Hanımefendi üstlendi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katkılarıyla, Türkiye tarafından BM Genel Kurulu’na sunulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Sıfır Atık Uygulamalarının Teşvik Edilmesi’ kararı, 105 ülkenin eş-sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilerek 30 Mart gününün ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak kutlanılması kararlaştırıldı. Böylelikle Sıfır Atık, Türkiye’den dünyaya taşınan milli bir marka hâline geldi. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hamlesine Sıfır Atık Hareketi’yle büyük bir katkı sunmaktır. İnşallah çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde daha temiz ve daha güzel bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“59,9 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILDI”

“Sıfır Atık Hareketi”nin ülke ekonomisi için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine 185 milyar TL geri kazandırdık.” dedi. ‘Sıfır Atık’ uygulamasıyla israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladıklarını belirten Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Hareketi ile 2017-2023 dönemi içerisinde 29,3 milyon ton kâğıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal ve 16,2 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını söyledi.  

“GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 35 OLDU”

2017 yılında yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranını, 2023 yılında yüzde 35'e yükselttiklerini belirten Bakan Özhaseki, “2035'e kadar bu oranı yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde, birçok ağaç da kesilmekten kurtulacak ve ekonomik olarak büyük getirisi olacak.” dedi.

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