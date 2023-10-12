Sıfır atık için Kocaeli'de e-atıklar toplanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim E-Atık Gününde “Yeniden Kullanım, Onarım, Geri Kazanım” kavramlarını güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - Sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak için öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, türlerine göre kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri kazanımı hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu alanda çok önemli hizmetler yapıyor ve yapılan çalışmalara destek sağlıyor.

Bu kapsamda 14 Ekim Cumartesi günü 41 Burda AVM’de düzenlenecek programda vatandaşlardan gelecek elektronik atıklar toplanacak.

Etkinlikte 3 kg ve üzeri e-atık getiren ilk 50 kişiye Kocaeli Şehir Tiyatrolarından çift kişilik bilet, 10 kg ve üzeri en fazla e-atık getiren 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek.

SIFIR ATIK FİLMİ İZLENECEK

Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim E-Atık Gününde düzenleyeceği etkinlikle vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yapılacak etkinlikte atığın kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi, bu atıkların diğer atıklara karıştırılmadan toplanması, ilgili biriktirme ekipmanlarına atılması/atık tesislerine gönderilmesi esasına dayalı Türkiye’nin ilk “Seçenek Yazılım Eklentili Sıfır Atık Filmi” ve “Sıfır Atık Oyunu”nun Sanal Gerçeklik gözlüğü ile gösterimi yapılacak.