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'Sıfır Atık' genelgesi Resmi Gazete'de
GÜNDEM 02.04.2024, 10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sıfır atık" genelgesi yayımladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirildi.
Söz konusu genelgeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzeneceği, etkinliklerden Cumhurbaşkanlığı'nca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği kaydedildi.
Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:
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