“Şifa Kapısında” bitki hasadı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da bulunan ‘Şifa Kapısı’ isimli Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı’nı ziyaret ederek bitki hasadına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da bulunan ‘Şifa Kapısı’ isimli Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı’nı ziyaret ederek bitki hasadına katıldı.

Lavanta, biberiye, kekik, adaçayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirildiği Gebze Belediyesi Şifa Kapısı Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yetkililerden bilgi aldı, bitki hasadına katıldı. Şifa Kapısı hakkında açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Aromatik bitkiler bahçemizin mevsim budamasını gerçekleştirdik. Burada lavanta, biberiye, kekik, adaçayı gibi bitkilerimiz var. Bunların hasat zamanını gerçekleştirip sonrasında kamu kurumlarımıza, personelimize ya da misafirlerimize ikram ediyoruz.

GEBZELİ ANNELER VE ÇOCUKLARI DA FAYDALANACAK

Aynı zamanda aromatik bitkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. İnşallah bu doğal yaşamla iç iç başlığı altında okul çocuklarımızı da buraya getirip onlara doğayı tanıtmak imkanı tanıyacağız. Aynı zamanda çocuklar anneleri ile gelecek ve anneleri onları gözlerken çaylarını içmiş olacaklar. Anne çocuk el ele bir hayatı onlara tattırmış olacağız” ifadelerini kullandı.