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Şiddet dalga dalga yayılıyor

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) paydaş olduğu Şiddetle Mücadele Saha Aktörleri Projesi kapmasında 5 yeni ille daha İllerin Şiddet Risk Haritası’nın çıkarılması ve Şiddet Önleme Sosyal Arabuluculuk uygulamalarının başlatması konusunda mutabakata varıldıANKARA

GÜNDEM 19.03.2024, 15:44
Şiddet dalga dalga yayılıyor

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) paydaş olduğu Şiddetle Mücadele Saha Aktörleri Projesi kapmasında 5 yeni ille daha İllerin Şiddet Risk Haritası’nın çıkarılması ve Şiddet Önleme Sosyal Arabuluculuk uygulamalarının başlatması konusunda mutabakata varıldıANKARA (İGFA) - KGK’nın paydaş olduğu Şiddetle Mücadele Saha Aktörleri Projesi kapmasında şu ana kadar 4 bin 700 kişiye Şiddet Önleme Saha Aktörü eğitimi verildi. Projeyi daha fazla kitlelere yaymayı amaçlayan HEGEM, İzmir, Konya, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya ve Manisa illeri valiliklerine ziyaretler gerçekleştirdi.

‘BU GİDİŞAT İYİ DEĞİL’ Şiddetle Mücadele Vakfı Kurucu Genel Başkanı Adem Solak, şiddetin artık tsunami etkisi yarattığını belirterek, “Dalga-dalga yayılan şiddet olaylarına çözüm bulamazsak bu dev dalgalar bizi yutacak” dedi. Solak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkenin 81 kentinde birlikte yaşama kültürünü, demokrasiyi, insan haklarını öncelikli bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Ne yazık ki ülkede şiddet durumu var. Bu şiddet kültüründen kurtulmak gerekiyor. Onun için insani yollarla sorunların çözümünü sağlamak lazım. Ve tabii adliyelerdeki dosyaları azaltmak şart. Susarak ah-vah çekerek sadece tepki koyarak bir yere varamayız. Somut çözümler üretmek zorundayız.”

ŞİDDETLE MÜCADELE NOKTASINDA EN ÖNEMLİ PROJE Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi ile şiddetle mücadele noktasında sivil bir seferberlik hareketi başlattıklarını belerten Adem Solak “Şu ana kadar 4 bin 700 Şiddet Önleme Saha Aktörünü mezun ettik. Son bir hafta içinde İzmir, Konya, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya ve Manisa illeri valiliklerine ziyaretler yaparak illerin Şiddet Risk Haritası çıkarılması ve Şiddet Önleme Sosyal Arabuluculuk uygulamalarını başlatma konusunda mutabakat sağladık. AVRUPA’DAKİ TÜRK AİLELERİNE DE SERTİFİKALI ARABULUCULUK EĞİTİMİ VERİLECEK Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların himayesinde üniversitelerin kamu kurum ve kuruluşlarının yerel yönetimlerin desteği ile yürütülen proje kapsamında Türki Devletler Ortaklığı ile “Ulusalararası Sosyal Arabulucu Aktörler Birliği” kurulacak. Anadolu Üniversitesi üzerinden yürüyecek projede amaç Avrupa’daki Türk Ailelerine de sertifikalı arabuluculuk eğitimi vermek” diye konuştu.

KGK DSETEĞİNİ SONUNA KADAR VERECEK Şiddetle mücadele ve suç oranlarındaki artışın önüne geçebilme noktasında Küresel Gazeteciler Konseyi’nin de paydaş olduğu ‘Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi’nin önemine değinen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Biz projeye inandık ve tam destek noktasında elimizi değil bedenimizi ortaya koyduk. HEGEM Vakfı ile iş birliği noktasında KGK olarak turizm ve iş hayatında Sosyal Arabuluculuk Sertifika programları başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Son Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayları değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi Projeler Kurulu Başkanı Ahmet Külekçi ise şunları söyledi; “Şiddet öyle bir hal aldı ki anlamak mümkün değil. Sporda yaşanan şiddet olayları gidişatın ne kadar sıkıntılı olduğunu ortaya koyuyor. Hakem dövülüyor sahaya inen taraftarla-futbolcular yumruk-yumruğa geliyor, tribünlerde olaylar çıkıyor. Spor artık spor olmaktan çıktı. Bu süreçte hepimize çok büyük görevler düşüyor.”

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