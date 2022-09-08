Sıcaklıklar yeniden artıyor

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında bugün önemli bir değişiklik olmazkenn, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın gün boyunca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Bu arada hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.