Sıcaklıklar üç gün daha sürecek!

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık, üç gün daha etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.