Sıcak çarpması ölüme neden olabiliyor

Yaz yaklaştıkça ve günler uzadıkça, sıcak havalarda dışarıda ya da kapalı ortamlarda çalışmanın tehlikeleri de artıyor. Özellikle vücut sıcaklığı kontrol edilemediğinde ortaya çıkan sıcak çarpması, çalışanlarda ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Sıcak havalarda nasıl güvenli çalışılacağını bilmenin ve gerekli önlemleri almanın önemine dikkat çeken Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, yaz aylarında çalışanlarda ısı stresi yaralanmalarını ve sıcak çarpmasını önlemeye yardımcı olabilecek ipuçlarını sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsimi tatil yapacaklar için deniz, kum ve güneş üçlüsünü getirirken sıcak havalarda veya ortamlarda çalışanlar için ise birçok riski ortaya çıkarıyor. Güneşe ve ışınlarına direkt maruz kalınması, sıvı kaybının önlenememesi, çalışılan ortamın aşırı sıcak ve hava akımının yeterli olmaması ile çalışanların kalın ve sentetik kıyafetler giymesi gibi nedenlerin sıcak çarpmasına yol açtığını aktaran Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, çalışanların aşırı sıcak havalarda rahat çalışabilmeleri için işverenlerin bazı önlemleri erken dikkate alması gerektiğini, aksi takdirde sıcak çarpmalarında can kaybı oranlarının çok yükseldiğini belirtti.

Havalar gittikçe ısınıyor ve sıcak havalarda çalışmak ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu koşullara maruz kalındığında ise genellikle 36°C ile 38°C arasında olan vücut sıcaklığı normalin üzerine çıkıyor ve vücudun iç sıcaklığını kontrol edememesi ısı stresine yol açabiliyor. Özellikle vücut ısısının 10 ile 15 dakika içinde 41 derece veya daha yükseğe çıkmasının acil tedavi sağlanmazsa çalışanlarda sıcak çarpmasını meydana getirdiğini de aktaran Murat Şengül, ölüme veya kalıcı sakatlığa neden olabilen bu tehlikenin önüne geçmek için işletmelerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken ipuçlarını sıraladı. "Çalışma ortamı klimatize edilmeli. Çalışan kıyafetleri ortama uygun olmalı. Sıvı kaybı önlenmeli. Çalışan sağlık durumu takip edilmeli ve yiyecek tüketimine dikkat edilmeli."