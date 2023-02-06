Siberay provokatif hesaplara işlem başlattı

7,4'lük deprem sonrasında provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen 13 hesap yöneticisini tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ilgili hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde devlet olarak, AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin internet ortamında sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğünü duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü, bu çalışmalarda, sosyal meyda platformları üzerinden 'yardım çağrısı'nda bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu bildirdi. Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşların üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 13 hesap yöneticisinin tespitinin yapılarak ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.