SİBERAY'dan 'oltalama' uyarısı!

SİBERAY ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ortaya çıkabilecek “oltalama amaçlı içerikler” konusunda vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital mecralarda bayram konu başlığıyla vatandaşların karşısına çıkabilecek oltalama amaçlı içeriklere karşı duyarlı olunması konusunda uyardı.

SİBERAY ekipleri, "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak sosyal medya, e-posta ya da SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkati çekilerek, "Yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış/ödeme yapmayın. Teyit edemediğiniz taraflarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısında bulundu.