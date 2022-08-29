Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na geri sayım

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini buluşturan Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ülke ihracatına katkı sunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliğinde 31 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihleri arasında fuarizmir’de 49.’su düzenlenecek Shoexpo için dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden yüzlerce alıcı gelecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini buluşturan Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ülke ihracatına katkı sunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliğinde 31 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihleri arasında fuarizmir’de 49.’su düzenlenecek Shoexpo için dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden yüzlerce alıcı gelecek.

Sektörün önemli temsilcilerinin ağırlandığı ve yeni iş anlaşmalarının sağlandığı Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, her geçen yıl artan ticaret hacmi ve firmaların ihracat hedeflerine ulaşmasına sağladığı olanakla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturmaya devam eden Shoexpo, bu yıl da farklı bölgelerden pek çok firmanın katılımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

En yeni koleksiyonlar Shoexpo’da görücüye çıkacak

Yeni iş anlaşmalarıyla ihracat hedeflerini daha da ileriye taşımayı hedefleyen sektör temsilcileri, yeni koleksiyonlarını ilk defa Shoexpo’da görücüye çıkaracak. Rusya, Almanya, Lübnan, Ürdün, Umman olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel alıcılar, fuarı ziyaret edecek. B2B görüşmelerin yapılacağı Shoexpo’da firmalar, talep ettikleri firmalar ile özel olarak görüşme alanlarında iş bağlantıları sağlayacak. Ayakkabı sektörünün kalbinin atacağı Fuar, 31 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihleri arasında 4 gün boyunca ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar kapsamında Fırat Karapınar’ın Sentez isimli sergisi de yer alacak.