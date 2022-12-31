SGM öğrencileri yeni yıl mesajlarını Başkan Yüce’ye gönderdi
Sakarya'nın Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, elleriyle hazırladığı yeni yıl kutlama mesajlarını Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye gönderdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Hobilerini ve becerilerini SGM'lerde geliştiren öğrenciler, yeni yılda da farklı etkinliklere imza atmayı hedefliyor.
Yılın son gününde Adapazarı SGM’de Resim kursu gören öğrenciler yeni yıl için kutlama mesajları hazırladı. Birbirinden farklı düşüncelerin yer aldığı mesajlar, öğrencilerin ailelerine gönderildi. Resim kursu öğrencileri ayrıca hazırladıkları yeni yıl kutlama mesajlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye gönderdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
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|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
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|15
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|15
|16
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|16
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|14
|16
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|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
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|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|16
|38
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|16
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|17
|23
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Southampton
|17
|13
|19. Wolves
|17
|13
|20. Nottingham Forest
|16
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|15
|23
|9. Villarreal
|15
|22
|10. Valencia
|15
|20
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4