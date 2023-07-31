SGK'dan son gün uzatması! Ödemeler 3 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenli Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana geldiği belirtilerek, sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma

borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Söz konusu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacağı belirtilirken, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde

ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Hatırlanacağı gibi, yapılandırma ve diğer vergi ödemelerinin de son günü olması dolayısıyla sistemde yaşanan yoğunluk dolayısıyla SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın interaktif ödeme kanalları kilitlenmişti.

Şu an için henüz GİB'ten resmi bir açıklama gelmedi.