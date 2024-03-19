SGK 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

SGK'nın yaptığı düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nca yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim, toplam 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını söyleyen Bakan Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 47 ilaç içerisinde 3 kanser, 3 multipl skleroz (MS), 1 immünosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan ürünü ve 3 diyabet ilacının da bulunduğunu kaydetti.

Listeye alınan ilaçlara ilişkin düzenleme 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.