Seyir halindeki araçta yangın

Keşan'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz Perşembe Keşan Kozköy sapağı yakınlarında meydana gelen bir olayda aniden yolda seyretmekte olan bir araç yanmaya başladı.Araç sürücüsü yangın başlar başlamaz araçtan atlayarak canını kurtarırken, otomobildeki yangın hılz büyüdü. Bu arada Keşan İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verilmesi üzerine Keşan itfaiye ekibi olay yerine varır varmaz müdahale çalışmalarına başladı.

Müdahaleye rağmen, itfaiyenin geç aranması nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve soğutma çalışmalarının ardından aracın kullanılmaz hale döndüğü görüldü.

Araç yangını nedeniyle soruşturma sürdürülüyor.