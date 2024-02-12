Şeyh Edebali diyarından Ertuğrulgazi diyarına konvoy

Şeyh Edebali diyarından Ertuğrul Gazi diyarına motosiklet konvoyu düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle birlikte şehrin tarihi ve manevi kıymetlerinden Ertuğrulgazi’nin türbesini ziyaret etmek için oluşturulan motosiklet konvoyuna eşlik etti.

Tarihi Valilik Binasından başlayan konvoy Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi’ne kadar sürdü.

Alplerin saygı nöbetini izleyen ve türbede dua eden topluluk ardından aynı istikameti takip ederek Valilik Binasında etkinliği sona erdirdi.

Vali Şefik Aygöl, etkinliğe destek veren başta Bilecik Motosiklet Derneği olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti.