Seydişehir’e öz kaynakla su yumuşatma tesisi 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir’e kazandırılacak Çaltepe Su Yumuşatma Tesisi’ndeki çalışmaları inceledi. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ilçe merkezinin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı; su sertliği ve kireç problemi olan Çaltepe mevkiinde kurulacak İçme Suyu Yumuşatma Tesisi alanındaki çalışmaları inceledi.

“SUYUN SERTLİĞİNİ DÜŞÜRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR TESİSİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara kaliteli içme suyu ulaştırılacağını belirten Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi Seydişehir’e iki bölgeden içme suyu sağlıyoruz. Birisi Kuğulu Park Bölgesi’nden birisi de Çaltepe Mevkisinden. Özellikle buradaki suyu kullanan mahallelerimizin suyun sertliğiyle ilgili çok yoğun şikayetleri var. Suyun kaynağını değiştirme imkanı olmadığı için suyun sertliğini düşürmek adına önemli bir tesisi hayata geçiriyoruz. İnşallah 30 Fransız sertliğindeki suyu 15 Fransız sertliğine düşürecek tesisimizin inşaatına başlıyoruz. Hafriyat işlemlerimizi bitirdik, en kısa sürede temel atarak ilk 6 ayda inşaatımızı tamamlamayı ve vatandaşlarımızın tamamına Kuğulu Park standardında su vermeyi planlıyoruz. 20 milyon liraya mal olacak tesisimiz, KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor. Böylece Seydişehir’imizin bir problemini daha çözmüş olacağız. Görevimiz, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bütün şikayetlerini gidermek. Bu konuda ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde süreci yürütüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seydişehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti: “İlçemizde konuşulan en baştaki meselelerden birisi ilçemizin 5 mahallesinin kullanmış olduğu suyun sert ve kireçli olmasıydı. Dışarıdan kaynaklar araştırdık ama kısa vadede dışarıdan bir su kaynağı getirebilmemiz kolay olmadığı için bu suyun arıtılması ve kirecinin düşürülmesi, yumuşatılması noktasında bir çözüm yolu üretildi. İnşallah KOSKİ’mizin çalışmalarıyla 2024 yılı içerisinde Seydişehir’in tamamına en mükemmel şekilde içilebilir suyu temin etmiş olacağız. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“GÜNLÜK 100 LİTRE SANİYE KAPASİTESİNDE BİR ARITMA TESİSİ YAPIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Günlük 100 litre/saniye kapasitesinde bir arıtma tesisi, yumuşatma yapıyoruz. Dolayısıyla burada elde edeceğimiz suyun kalitesi Kuğulu Park’taki su kalitesiyle aynı olacak” dedi.

Cumhur İttifakı Seydişehir Belediye Başkan Adayı Abdulmuttalip Demirel de hizmetin Seydişehir’e hayırlı olması temennisinde bulunarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve KOSKİ’ye teşekkür etti.