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Seydiköy için gerekli malzemeler 2 gün içinde temin edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı  Samet Kahraman, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyesi Bülent Saylam, İl Genel Meclisi üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Aladdin Öztürk, Mehmet Güneş Yılmaz Keşan'daki Seydiköy ve Şükrüköy'e ziyarette bulundu

GÜNDEM 29.05.2024, 13:45
Seydiköy için gerekli malzemeler 2 gün içinde temin edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı  Samet Kahraman, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyesi Bülent Saylam, İl Genel Meclisi üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Aladdin Öztürk, Mehmet Güneş Yılmaz Keşan'daki Seydiköy ve Şükrüköy'e ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyesi Bülent Saylam, İl Genel Meclisi üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Aladdin Öztürk, Mehmet Güneş Yılmaz Seydiköy ve Şükrüköy’ü ziyaret etti. Seydiköy Muhtarı Semih Şahin’in köyün yağmur suyu için gerekli boruların temini için İl Genel Meclisi üyelerinden talep etmesi üzerine 2 gün içinde gerekli malzemeler köye ulaştırıldı. Köy Muhtarı Şahin, İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür etti. İl Başkanı Kahraman, İlçe Başkanı Çakır ve İl Genel Meclisi Üyeleri Gündoğdu, Koyuncu, Öztürk ve Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi köylülerin sorunlarını dinlediler.

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİMİZ EDİRNE'NİN HER BÖLGESİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ziyaret sırasında konuşan İlçe Başkanı Çakır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün çok kıymetli il başkanımız il genel meclis üyelerimiz ve Seydiköy muhtarımızla birlikte Seydiköy'deyiz. İl genel meclisi üyelerimizin uğraşları sonucunda yapımına başlanan yağmur suyu toplama projesinin başındayız. Bugün borular döşenmeye başlandı, il genel meclisi üyelerimiz 1 Nisan sabahından itibaren Edirne'nin her bölgesine yetişmeye çalışıyorlar. Gidilmedik köy, sıkılmadık el, dinlenmedik vatandaş bırakmadılar. Seydiköy'deyiz proje başlamış, sayın muhtarımız da yanımızda il başkanımız bugün teşrif ettiler bizi şereflendirdiler. Çalışmaları yerinde inceliyorlar takip ediyorlar. İnşallah bundan sonra günlerde de Edirne'nin en ücra köşesine kadar bütün bölgelere ulaşmaya çalışacağız. İl genel meclisi üyelerimiz dördü de ilk günden itibaren vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Süloğlu'ndan Enez’e, Keşan'dan Uzunköprü'ye, Havsa’ya Meriç'e, Lalapaşa'ya her yere her bölgede il genel meclisi üyemiz yetişecekler ve bu beş yılı dolu dolu geçirecekler buna yürekten inanıyoruz.”

MUHTARDAN İL GENELE TEŞEKKÜR

Seydiköy Muhtarı Şahin de şöyle konuştu: “Boruları istedim iki gün içinde borularımız geldi.Teşekkür ederim.”

SADECE SEÇİM ZAMANLARI DEĞİL SEÇİM OLMADIĞI ZAMANLARDA TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

İl Başkanı Kahraman da sadece seçim döneminde vatandaşın yanında olmadıklarını her zaman yanlarında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün Keşan’ımızdayız Seydiköy’deyiz. İl genel meclisi üyelerimiz, ilçe başkanımızla birlikte muhtarlığımızla birlikte buradayız. Biz tabii sadece seçim zamanları değil özellikle seçim olmadığı zamanlarda tüm vatandaşlarımızın tüm köylülerimizin tüm halkımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu sebeple de hiç durmadan seçim biter bitmez tüm ekibimizle birlikte, tüm il genel meclis üyelerimiz, ilçe yöneticilerimiz, ilçe başkanımız, hepimiz tüm örgütle birlikte sahadayız. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz her zaman vatandaşlarımız yanındayız. Ben hayırlısı olsun diyorum muhtarıma köy halkımıza inşallah daha da büyük hizmetler hep beraber yapacağız.”

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