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Seyahatlerde paket turu tercih ettik... Türkiye gezi, eğlence ve sportif amaçlı ziyaret edildi

GÜNDEM 02.02.2023, 10:09
Seyahatlerde paket turu tercih ettik... Türkiye gezi, eğlence ve sportif amaçlı ziyaret edildi

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,2 artarak 11 milyar 374 milyon 206 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının son çeyreğine ilişkin Turizm İstatistiklerini yayımladı.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederlerken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 274 milyon 401 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 99 milyon 806 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı son çeyreğin bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 32,4 artarak 11 milyon 978 bin 111 kişi oldu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişi oldu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 86 dolar olurken, geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 58 dolar olarak gerçekleşti.

Ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 63 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret ederken, ikinci sırada yüzde 23 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 5,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %72,3 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 107,9 ARTTI

Öte yandan gelirler bu yönde iken, turizm giderlerimizde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,9 oranında arttı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre 1 milyar 447 milyon 471 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 211 milyon 150 bin dolarını kişisel, 236 milyon 321 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre 0,9 artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin dolarını kişisel, 523 milyon 130 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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