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Seyahati seviyoruz, tanıdıkta kalmaya bayılıyoruz!

GÜNDEM 23.01.2023, 13:31
Seyahati seviyoruz, tanıdıkta kalmaya bayılıyoruz!

Türkiye'de 19 milyon 156 bin kişinin yurt içinde seyahata çıktığı üçüncü çeyrek turizm verilerine göre, 64 milyar lira yakın harcama yapan vatandaşlar, seyahatlerinde konaklama olarak en çok arkadaş ve akraba evini tercih etti.ANKARA (İGFA) - 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Hane Halkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artarak, 23 milyon 384 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 63 MİLYAR 366 MİLYON 190 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin TL olarak gerçekleşti.

Harcamaların yüzde 88,7'sini 56 milyar 190 milyon 944 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü ise 7 milyar 175 milyon 247 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 710 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 108,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 155,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 110,1'lik artış görüldü.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ziyaret amaçlı seyahatler ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 41,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,4 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 265 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 52 milyon 889 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 19 milyon 594 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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