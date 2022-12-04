Sevkiyat sürüyor... Taşınan tahıl 13 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına yönelik Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ettiğine dikkati çekilirken, "Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" ifadeleri yer aldı.