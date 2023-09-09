Şevki Eren Albayrak Camii ibadete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsalda yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırırken belediye-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerine imza atmaya da devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu, tören ile açıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Konaklar Caddesi’nde ibadet hizmeti verecek olan caminin açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, hayırsever iş insanı Şevki Albayrak, oğlu Tuncay Kaan Albayrak ve ailesi ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bugün anlamlı ve manevi iklim oluştu. Mevla’m acınızı hafifletsin, bu sadaka-i cariye olan bu güzel eserinizle, cemaatiyle Eren yavrumuzun inşallah ruhu şad olsun, diğer yavrularınızı size bağışlasın diye dua ve temennide bulunuyoruz” dedi.

“ŞEHRİMİZ, GELİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR”

Başkan Büyükkılıç, bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hayırseverimizi tebrik ve teşekkür ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çok değerli, gayretli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin şehrimize, semtimize, mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hayırseverlere teşekkür ederek, “Çok güzel bir camimizin açılışını birlikte yapıyoruz. Mimarisi de güzel olmuş, anlam dolu bir işaretle yola çıkılmış. Cenab-ı Hak içinin müşterisini de bol etsin. Gelen insanları da feyzinden, bereketinden eksik etmesin inşallah. Çünkü camiler bizim en özel anlarımızı paylaştığımız yerler, huzur bulduğumuz yerler. Oraların da güzel olması, anlam dolu olması hepimizi sevindirir. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin hayırseverlikte geldiği noktaya da dikkat çeken Özhaseki, “Kayseri’mizde hayırseverlik üzerine o kadar konuştuk ki Allah hemşehrilerimizden razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, kazanıyorlar sonunda da toplumla paylaşıyorlar. Hiç tanımadıkları insanların istifadesine sunuyorlar. Yaptığınız bu hayır eserinden dolayı Allah kabul etsin diye dua ediyorum” dedi.

Hayırsever Şevki Albayrak'ın oğlu,vefat eden Eren'in babası Tuncay Kaan Albayrak da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait arsayı bize tahsis ettiği için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Tuncay Albayrak, iki yıl önce elim bir trafik kazasında vefat eden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Albayrak anısına bu caminin yaptırıldığını duygu dolu sözlerle anlattı.

Konuşmaların ardından, Kayseri protokolü dualar eşliğinde kurdele kesimi yaparak, Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu’nun açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın inşaat sürecinde yakından takip ettiği projede 545 metrekare inşaat alanı bulunan 580 kişi kapasiteli Şevki Eren Albayrak Camii, Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve lojman bulunuyor. Yaklaşık 17 ay içerisinde tamamlanan cami, Kur’an Kursu ve lojman, kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edildi.