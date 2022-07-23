Serkan Sarı'dan 24 Temmuz mesajı

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı,24 Temmuz Basın Bayramı ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sarı, Türk basınından sansürün 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırılışının yıldönümünde, halkın doğru haber alma hak ve hürriyetini sağlamak için emek veren tüm medya mensuplarının bu özel gününü kutladıBALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan bu önemli ve anlamlı günde, kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, mesleğini tarafsız ve özgür bir şekilde yerine getirmeye çalışan, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkındaki bilgilere, her gün kolayca ulaşabilmemizi sağlayarak kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan, mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Sarı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bilindiği gibi ülkemizde sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz gününü her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutluyoruz. Sansürün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün sağlanması, basın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. 24 Temmuz 1908 günü Türk basınında sansürün kaldırıldığı tarih olurken, günümüzde medya, çağdaş demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi, haber alma ve yayma özgürlüğünün ise en etkili aracı haline gelmiş bulunuyor. Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışına sahip medya, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce ve öneme sahiptir. Fakat tüm medya kuruluşları, görevlerini sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden, baskılara uğramadan yerine getirebilmelidir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olan medyanın çalışmalarının siyasi otorite tarafından baskılanması, demokrasinin önündeki en büyük engellerdendir.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞILIR DURUMDA

Bugün, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 1961 yılında yürürlüğe giren 212 sayılı yasa kapsamında çalışan ve gerçekleri halka duyurmayı kendilerine hedef edinen gazetecilerimiz, maalesef türlü baskılara ve zulümlere uğruyorlar. Basınımızın ne kadar özgür ve bağımsız olduğunu tartışır durumdayız. Yerel basınımız maddi manevi pek çok zorluklarla boğuşuyor. Bu durum, ülkemizin kanayan bir yarası olarak karşımızda duruyor. Ülkemizdeki medya organlarının özgürlükleri ve güvenceleri bir an önce sağlanmalı ve gazetecilerin iş koşulları iyileştirilmelidir. Diliyorum ki, yalnızca doğruları yazan, mesleğini onuru ile yerine getiren, kamuoyunun bilgi almasına imkan sağlayan gazetecilerin üzerindeki baskılar en kısa zamanda tamamen kalkar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında 'Basın, milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatmada, millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermede, bir milletin ortak bir yönde yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir' demişti.

Bu vesile ile tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.