Serhat’ın yeni albümü “That’s How I Feel”in lansmanı Kanyon D&R’da yapıldı. Albüm lansmanında D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, uluslararası başarılarından dolayı başarı sanatçıya Altın Plak takdim etti.İSTANBUL (İGFA) - Uzun yıllardır dünya popunun farklı renklerini içeren müziğiyle, Avrupa’dan, Amerika ve Asya’ya liste başı şarkılara imza atan SERHAT’ın (Hacıpaşalıoğlu), yeni albümünün prömiyerini Kanyon D&R’da gerçekleştirdi. Kültür sanat, iş dünyası ve cemiyetten isimlerin katıldığı davette Serhat’ın albümde yer alan parçalardan örnekleri içeren canlı performansı büyük beğeni aldı.

Lansmanda D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, plağın yeniden dönüşünü kutlamak, plak kültürünü desteklemek amacıyla her sene gelenekselleştirmeyi arzu ettikleri “Altın Plak” Ödülü’nün ilkini Serhat’a takdim etti. Altındağ, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da şarkıcı ve besteci kimliğini başarıyla taşıması dolayısıyla Serhat’a Altın Plak takdim etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Altındağ, “İlk plak lansmanımızda Serhat’a takdim ettiğimiz sembolik Altın Plak”ın , plak kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak bir vesile olmasını umut ediyoruz” dedi.

Dinleyicilerini uluslararası pop müziği platformunda renkli bir yolculuğa çıkaran albüm, dinleme deneyimi için de alternatifler sunuyor.

Uluslararası popüler müzik camiasında Türk kimliğiyle adından başarıyla söz ettiren Serhat’ın 14 şarkıdan oluşan “That’s How I Feel” adlı “double” albümü, şarkıların remiksleriyle beraber END Müzik & CAP Sounds iş birliğiyle Türkiye’de D&R mağazaları, D&R.com.tr ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.