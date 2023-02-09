Şentop üç maaşını AFAD'a bağışladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için üç maaşını AFAD’a bağışladığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 ili etkileyen deprem afeti dolayısıyla depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her bir vatandaşımıza şükranlarını sundu.

Bu kapsamda tüm milletvekillerinin deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancının tam olduğunu belirterek, sembolik adım olarak, her bir vekilin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yaptı.

Şentop, Kendisinin de bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışladığını bildirdi.

Şentop açıklamasında, "Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına; siyasi parti gruplarımızın birlikte imza attıkları 7.2.2023 tarihli bildiride geçen “Milletimizin yanında ve hizmetinde olma” iradesini somutlaştıracak sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.