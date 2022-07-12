Son Dakika

Şentop: Boşnak Soykırımını Türkiye hiç bir zaman unutmadı

GÜNDEM 12.07.2022, 08:59
Şentop: Boşnak Soykırımını Türkiye hiç bir zaman unutmadı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 yıl önce Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını Türkiye'nin hiç bir zaman unutmadığını belirterek, İstanbul Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bosna Sancak Derneğince Bayrampaşa'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Boşnakların 21'inci yüzyılın sonlarında Avrupa'nın ortasında yaşadığı soykırımın unutulmayacağını vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, yaşanan bu soykırımın gençlere, çocuklara öğretilmesi gereken bir insanlık dramı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın" sözünü özellikle vurgulamak istediğini dile getiren Meclis Başkanı Şentop, "Bilge Kral, unutulan soykırımın tekrarlanacağını söylemiştir. Bu hatırlamanın bir anıt ile kalıcı hale getirilmesi çok önemli. Bu soykırımla ilgili utanması hatta hesap vermesi gerekenler ödüllendirildi. Bu olay münferit bir olay değildir, aslında bir zihniyet dünyasını gösteren bir paradigmayı, bir dünya anlayışını gösteren bir olaydır. "diye konuştu.

Şentop, Müslümanlar, Avrupa'nın ortasında soykırıma, katliama uğrarken Batı'nın kılını kıpırdatmadığına işaret ederek, "Bu, görmeyenlerin de görmesini sağlayacak tarihi bir hadisedir. Türkiye olarak biz bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve bununla da kalmayıp unutturmayacağız. Bütün dünyaya Boşnak kardeşlerimizin Bosna Hersek'te bağımsız hür bir devlet olarak yaşayabilecekleri bir ortam için Türkiye her zaman destek verdi. Bugün 90'lı yılların Türkiye'si ve şartları yok. Artık öyle bir tabloyu gerçekleştirme ihtimali yok. Buna Türkiye müsaade etmeyecek, etmez. Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye olmak zorunda, birinci hedefimiz bu. Dünyanın şekillendiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin hem güçlü ve büyük hem de tam istiklale sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın sık sık tekrarladığı gibi 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözü her alan bakımından düşünülmeli. Türkiye, dünyadaki bütün mazlumların yaşadığı sıkıntılarda aklına gelen bir ülke durumunda. Dünyanın yeniden şekillendiği bir ortamda, Türkiye'nin bütün bu meseleleri dünya gündemine taşıması ve Batının bu konudaki sorumluluklarını yüzüne karşı söylemesi çok önemli" diye konuştu.

Şentop, 27 yıl önce yaşanan soykırımda şehit olanlara rahmet dileyerek, "Bayrampaşa'da Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını anlatan heykelin yapılmasını çok önemsiyorum. Bayrampaşa Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Balkanlardaki Müslüman gençlerin ekonomik sebeplerle başka ülkelere özellikle Avrupa ve Amerika'ya göç ettiğini hatırlatan Şentop, Türkiye'deki hemşerilerinin Balkanlara bu anlamda yardım eli uzatması gerektiğini söyledi.

Şehtop, Balkanların gözetilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sözle, sloganla değil, onlara gerçek manada, kalıcı, oraların istikbalini gözeten yatırımlar yapmalıyız, maddi ve manevi olarak." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Şentop, Türkiye Bosna Sancak Derneği üyeleriyle bayramlaştı,

Şentop, daha sonra Bayrampaşa Şehir Parkında, Srebrenica'daki Boşnak Soykırımı'nın 27'inci yılı nedeniyle yapılan anıtı ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Temmuz 2022
İmsak 03:40
Güneş 05:35
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:44
Yatsı 22:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31