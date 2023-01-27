Şentop: Adaylık için hukuki tereddüt yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışması ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışması ile ilgili 6’lı masanın ve muhalefetin söylemlerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklık getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, konunun ‘masa’ konusu olmadığını, yasa ve Anayasa konusu olduğunu söyledi.

2018 yılında adaylık sisteminin değiştiğini ifade eden Şentop, “Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha önce seçilenler de dahil bu sistemde 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Erdoğan’ın ikinci seçiminde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda hukuki tereddüt olmadığı gibi Meclis'in karar almasına da gerek yoktur” diye konuştu.