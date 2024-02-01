Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek adına gerçekleştirdiği Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programına Şirintepe Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor. Program Şirintepe Mahallesi’nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın programa katılarak vatandaşları dinledi.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen’in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Böyle bir uygulamadan memnun kalan vatandaşlar programın tüm mahallelere katkı sağlayacağını ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.