Semt merkezi kursiyerlerinden Selvitopu çiftine iftar

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Aydın Semt Merkezi'ndeki pastacılık kursundan yararlanan kadınların verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası kursiyerler ve eğitmenleriyle birlikte pasta kesen Başkan Selvitopu, konukseverlikleri nedeniyle kadınlara teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin semt merkezlerine özel önem verdiğini ve 10 yıl önce göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısının bugün 18'e ulaştığını belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz 58 mahallemize de bu merkezlerden kazandırmaktı. Umarım yeni gelen belediye başkanı bu hedef doğrultusunda hareket eder. Çünkü bu merkezlerimizden sizler gibi binlerce kadınımız yararlanıyor, meslek sahibi oluyor” dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, kursiyer kadınların gelecek Ramazan Bayramını kutladı.

Kadınlar da pastacılık kursunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.