Sema Karaoğlu'ndan Paludan'a tepki

2019 Belediye seçimlerinde Millet İttifakı'nın Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu, İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran Kerim'i yakmasına tepkiler sürüyor. 2019 Belediye seçimlerinde Millet İttifakının Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu da yayınladığı bir mesajla Rasmus Paludan'a tepki gösterdi.

2019 belediye seçimlerinde Millet İttifakının Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu, "Özgürlük, kutsal değerlere saldırmaya hak tanımaz. Hangi dine mensup olursanız olun, hangi değerlere sahip çıkarsanız çıkın, sizin gibi düşünmeyen insanlara saygı göstermek zorundasınız. İslam dünyasının kutsal kitabına yönelik yapılan saldırı provokasyon amaçlıdır, art niyetlidir. Bunu ifade özgürlüğü ile açıklamak mümkün değildir. Yapılan eylem provokatif bir eylemdir. Bunun unutulmaması gerekmektedir. Sağ duyu ile gereken cevaplar verilmeli, yapılanlar gerektiği durumlarda diplomaside kullanılmak üzere aklımızın bir kenarında tutulmalıdır." dedi.

2019 belediye seçimlerinde Millet İttifakının Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu, "Bu provokatif eylem sadece müslümanlara yapılmış değil, insanlığa, kendileri gibi inanmayan insanların değerlerine yapılmış bir eylemdir. Bugün Müslümanların değerlerine yönelik yapılan saldırı yarın Budistlere, Yahudilere ve diğer inanç değerlerine yapılacak saldırıların önünü açar. Buna müsamaha göstermek, bunu özgürlük sınırları içinde değerlendirmek mümkün değildir. Bu eylem bütün insanlığa yapılmıştır. Bu saldırı demokratik Avrupa haklarına yapılmış saldırıdır. Bunun önü alınmazsa, Avrupa'nın diğer ülkelerine de sıçrayabilir, islamafobi anlayışı içinde müslümanlara yönelik faşist ve ırkçı saldırılara dönüşebilir. Hatta tarihte olduğu gibi aynı inanç içindeki Katolikler ve Ortodokslar arasında bile çatışmayı körükleyebilecek aşağılık eylemdir" dedi.

Karaoğlu, "Tarih boyunca İslam Sancaktarlığını yapmış Türk Milletinin Büyükelçiliği önündeki eylemin hedefi de bellidir. Türk devleti bu tarz provokasyonlar karşısında gerekeni yapacak güçte ve tecrübededir. Umarız ki Avrupa ülkeleri bu eylemden üzerine düşeni çıkarır ve Avrupa'yı yakacak eylemlerin başlamasının önünü alınır. Yoksa bu ateş sadece müslümanları değil, insanlığı yakar" şeklinde konuştu.

2019 Belediye seçimlerinde Millet İttifakının Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu, " Stockholm Büyükelçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim’in yakılmasını lanetliyorum. Saldırıyı gerçekleştir