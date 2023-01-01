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Sema Karaoğlu'ndan 'kadın' vurgusu

GÜNDEM 01.01.2023, 08:00
Sema Karaoğlu'ndan 'kadın' vurgusu

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
2022 yılının ekonomik, toplumsal ve sosyolojik açılardan zorluklarla geçtiğini belirten Karaoğlu, yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "2023 yılı, daima hür bir memlekette güçlü kadınların, mutlu insanların yılı olsun" dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  "Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz; kadınlarına nasıl muamele edildiğine bakınız." sözlerini hatırlatarak mesajına başlayan Dr. Sema Karaoğlu, "O halde  medeniyet için kadınlarımızın her konuda yükselmelerine olanak sağlamak amacımız olmalı" dedi.

Dr. Karaoğlu, "Kadınlarımızın  sanatta, siyasette, ilimde, bilimde, sanayide,  temsil makamlarında  daha fazla yer almalarını sağlamak için önlerindeki engelleri kaldırmak amaç olmalı. Biz de KİGDER olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu yolda ondan aldığımız ışıkla yürüyoruz. Kadınlarımızı el üstünde tutan Gazimizin hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapma gayreti içindeyiz. Kadınların güçlenmesiyle, ülkenin bir  çok alanda  güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına da değinen Dr. Sema Karaoğlu, "Yukarıda ifade ettiğim gibi ülkenin güçlenmesinin, kadınların güçlenmesinden geçtiğine inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyor, nitelikli,  laik bir eğitimle güçlü,  ayakları yere basan, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirileceğine inanıyoruz. Küçük kız çocuklarının yerinin okul olduğunu bir kez daha ısrarla belirtmek istiyorum. Devletimizin sosyal bir devlet olduğunu hiçbir evladımızın ,  sapkın zihniyetlerin, sapkın ailelerin ve sapkın cemaatlerin kaderine terk edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum . Türkiye laik demokratik bir cumhuriyettir asla şeyhlerin ve dervişlerin ülkesi olamaz. KİGDER olarak çocuklarımıza yönelen sapkın zihniyete asla susmayacağız ve gerçekleri sonuna kadar haykıracağız" şeklinde konuştu.

Karaoğlu, "Yaşadığımız tüm olumsuzluklara , sesimizin kısılmak istenmesine rağmen, biz konuşmaya devam edeceğiz, umutlarımızı sürekli yeşerteceğiz. İnsan hakları ihlallerinin azalacağı, kadına yönelik her türlü şiddetin sona ereceği, insanların onuruyla üretip hakça bölüştüğü mutlu bir dünya istiyoruz.  Dünyamızın savaştan, terör ve şiddetten, insanlığın, açlık ve yoksulluktan kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. 2023 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, özgürlük, barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Samimi duygularımla 2023 yılının KİGDER üyelerine, tüm insanlığa sağlık, barış ve umutların gerçekleştiği yarınlar getirmesini diliyor, yeni yılı kutluyorum. Özellikle yeni yıla boynu bükük giren sevdiklerinden ayrı kalmış ailelerimize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize ve Mehmetçik’e de sağlıklı bir ömür ve mutlu yıllar  diliyorum. Yeni Yıl  kutlu olsun" diyerek sözlerini bitirdi.

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