Sema Akıncı Kore Gazisi Ali Uslu’nun cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Ali Uslu’nun cenazesi bugün düzenlenen törenle Yaylayurt Mezarlığında toprağa verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Dikili İlçesi Yaylayurt mahallesinde ikamet eden Kore Gazisi Ali Uslu tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde vefat etti .

Cenaze törenine Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan ve Cumhur ittifakı Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı nın yanı sıra Belediye Başkanı Adil Kırgöz , kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen cenaze töreninin ardından Kore Gazisi Ali Uslu’nun Naaşı, Yaylayurt cem evinde kılınan cenaze namazının sonrasında Yaylayurt Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Sema Akıncı, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.