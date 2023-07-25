Selzede çiftçilere Kocaeli'den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan sel felaketi nedeniyle tarlaları zarar gören çiftçilere tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği müjdesi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi nedeniyle tarlaları zarar gören çiftçilere destek verme kararı aldı.

Başkan Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, afetten zarar gören üreticilere yüzde yüz hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği verileceğini açıkladı.

Karar kapsamında afetten zarar gören çiftçilere karşılıksız gübre ve tohum desteği verileceğini kaydeden Başkan Büyükakın, selden zarar gören çiftçilere yapılacak desteği, sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükşehir olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit tutanağını beyan eden çiftçilere, tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve organomineral taban gübresi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

ÜRÜNLERİN DAĞITIMINA HAFTAYA BAŞLANACAK

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlaları hasar gören çiftçilerin talep etmeleri halinde, ürünlerini bulundukları bölgelere götürerek teslim edecek. Hasar tespit tutanağını ibraz eden çiftçilere, tamamı hibe gübre ve yem bitkisi tohumunun dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar görmüştü.