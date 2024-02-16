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Selendili kadınlar Manisa'da ağırlandı

GÜNDEM 16.02.2024, 13:35
Selendili kadınlar Manisa'da ağırlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013’ten bu yana düzenlenen “Haydi Kadınlar Manisa”ya projesiyle Selendi’den gelen 68 kişilik kafile Manisa’da ağırlandı. Selendili Kadınlar, Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyip yüzyılları eskiten görkemli yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakan Muradiye Camii’nin tarihine mercek tuttu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde başlatılan “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesi sayesinde, on yıldan uzun süredir il genelinde yaşayan vatandaşlar şehirle hasret gideriyor. 17 ilçede yaşayan Manisalı kadınlar farklı dönemlerde inşa edilmiş eserler barındıran şehrin tarihi zenginliğine mercek tutarak şehri daha yakından tanıyor. “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle yıllardan beri şehri binlerce vatandaş ziyaret edip hem Manisa’nın zengin tarihiyle tanıştı hem de düzenlenen gezi sayesinde keyifli vakit geçirdi. Bu kapsamda Selendili 68 kişilik kafile Manisa’ya geldi. Kafileyi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber Şehzadelerpark’ta karşıladı. Sonrasında Selendili kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Selendili kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Selendi’den gelen kafile geziyi burada noktaladı. 
Ağlayan Kaya’da Niobe’nin yıllardan beri anlatılagelen öyküsünü dinleyip tarihe meydan okuyan Muradiye Camii’yle tanışan Selendili kadınlar, kadim şehri yakından tanımalarını sağlayan bu programa yaptığı katkılar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

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