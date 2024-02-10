Selendi’de 2 mahallenin daha altyapıları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün startını verdiği Selendi ilçe merkezinin altyapısının tamamen yenileneceği 150 Milyonluk proje kapsamında Merkez Yenicami ve Kurtuluş Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon imalatları da tamamlandı. İki mahalle de üstyapı çalışmaları ise devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın en doğusunda yer alan Selendi ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün startını verdiği 150 Milyon TL’lik yatırım kapsamında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez mahallelerden olan Yenicami ve Kurtuluş Mahallelerindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapı imalatlarını tamamladı. Her iki mahallede kilit parke taşı döşeme işi yapılıyor. Büyükşehir ve MASKİ, dört koldan Selendi’nin modernizasyonu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SELENDİ DAHA YAŞANILABİLİR BİR İLÇE OLUYOR

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Selendi’de 150 Milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. İlçe merkezindeki çalışmalarımız kapsamında 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattı işi noktalanmak üzere. Yenicami ve Kurtuluş mahallesindeki altyapı işlerini de tamamladık. Şimdi bu mahallelerimizin sokakları kilit parke taşı ile döşeniyor. Projenin içinde yer alan 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek Atıksu Arıtma Tesisi de inşa edildi. Geçtiğimiz yıllarda da merkez 1.etap altyapı işi kapsamında 12 Milyon TL yatırımla 28,5 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirmiştik. Ayrıca ihtiyaç olunan noktalarda da ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.