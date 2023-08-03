Selden tarlaları zarar gören çiftçilere Kocaeli desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketi dolayısıyla il genelinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik tarlaları zarar gören çiftçilere tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği kapsamında ürünleri teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinden tarlaları zarar gören çiftçilere yüzde 100 hibe organomineral taban gübresi ve yem bitkisi tohumu desteği verdi.

Bu doğrultuda çiftçilere ürünleri, bulundukları kırsal mahallelerde teslim edildi. Üreticiler, destekten dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetten zarar gören üreticilere, tamamı hibe gübre ve tohum desteği vereceklerini bildirmesinin ardından, Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÜBRE VE TOHUMLAR TESLİM EDİLDİ

Ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit tutanağında ismi olan çiftçileri tespit etti. Tutanağı beyan eden çiftçilere, gübre ve tohumları, bulundukları kırsal mahallelerde imza karşılığında A Takımı ekiplerince teslim edildi. Üreticilere, toplamda tamamı hibe 2770 paket organomineral taban gübresi ve yem bitkisi tohumu verildi. Üreticiler, çiftçi dostu olarak gördükleri Başkan Büyükakın’a, her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar görmüştü. Kandıra Hacışeyh Mahalle Muhtarı Muharrem Ercan, Başkan Büyükakın’ın selden zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği vermesinden dolayı üreticilerin mutlu olduğunu söyledi. Köyde fındıkçılık ve hayvancılık yapıldığını, yetiştirilen arpa, buğday ve mısırın da hayvanlara yem olarak verildiğini belirten Ercan, “Köyümüzde selden zarar gören çiftçilerimize gübre ve tohumları dağıtıldı. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, hizmetlerinden çok memnunuz. Desteklerin devamını bekliyoruz” dedi.