Selden etkilenen KOBİ'lere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hafta sonu yaşanan sel ve fırtınadan zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni devreye aldıklarını açıkladı. 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı tanındı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin çeşitli köşelerinde yaşanan olumsuz hava şartları hafta sonu iş yerlerinde de tahribata neden olmuştu. Yaşanan olumsuzluktan zarar gören işletmeler için 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi kullandırılması gündeme geldi.

Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugünkü Ankara Sanyi Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada duyurdu.

SELDEN ETKİLENEN KOBİLERE DESTEK

Fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını açıklayan Bakan Kacır, Türkiye'nin bazı alanlarda dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini belirterek, "KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı başlatılıyor" dedi.

https://twitter.com/TCSanayi/status/1727240601010135336

Bakan Kacır, İstanbul Şile, Zonguldak Ereğli, Batman, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik'teki KOBİ'lerin faizsiz olarak 1 milyon liraya kadar kredi kullanabileceğini açıkladı.

Krediler 24 ay, 12 ay vadeli, 3 ay geri ödemesiz olacak.