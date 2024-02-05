Selçuklu’da personel buluşması

Selçuklu Belediye Başkanlığı için yeni dönem için tekrar aday gösterilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye personeli ile bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’da hizmet kalitesindeki başarıda tüm personelin özveri ve gayretinin olduğunun altını çizdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Aile Buluşması” programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “5 yıl boyunca ilçemize değer katacak hizmetler ortaya koyduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Selçuklu için yeniden aday gösterildiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu büyük göreve bizleri tekrar layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Teşkilatımıza ve Cumhur İttifakımıza teşekkür ediyorum. Bundan yaklaşık 5 yıl önce, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühüyle iş başına gelmiştik. 5 yıl önce, Selçuklu için çıktığımız bu yolda çok kıymetli kaymakamlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve mesai arkadaşlarımızın da katkıları ve gayretleriyle birbirinden önemli icraatlar, yatırımlar ve projeler gerçekleştirdik” dedi.

Altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan turizme, eğitimden spora, sağlıktan sosyal tesislere kadar son 5 yıldır başarı ile gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları özetleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Son 5 yılda; Selçuklumuzun hiçbir mahallesinde asfaltsız yol, kaldırımsız sokak kalmasın diye 5 milyon 797 bin 624metrekare asfalt, 1 milyon 82bin 573 metrekare parke, 304 bin 401 metre bordür çalışması yaptık. Yeşil alanı, parkı olmayan mahallemiz kalmasın diye, Selçuklu Seyir

Tepesi, Cem Sultan Parkı, Yelda Parkı, Merve Mercan Parkı, Selçuk ve Sancak Bisiklet ve Kaykay Parklarını yaptık, bu parklarımızla birlikte 389 bin 801 metrekarelik alanda yeşil alan çalışması gerçekleştirdik. Fidan, çalı ve gül olmak üzere toplam 405 bin 908 adet bitki dikimi yaptık. Vatandaşlarımız mevsim şartlarından etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilsin diye 6 mahallemizde kapalı pazaryerleri inşa ettik. Yine hemşehrilerimiz eğitim ve spor faaliyetlerini, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilsin, güzel vakit geçirebilsin diye 5 mahallemize sosyal tesis kazandırdık. Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi olarak Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. Atık Kumbaram projesini başlattık, Kompost Üretim Tesisimizi kurduk, 2. El Pazarı projemizi başlattık, belediye hizmet binamıza, Kelebekler Vadisi Parkımıza, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesine, Bağrıkurt Tesisimize GES Panelleri kurarak belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 80’ini buradan karşılamaya başladık” şeklinde konuştu.

Sıfır atık faaliyetleri çerçevesinde 72 mahallede 4 adet atık kumbaram, 1 adet mobil atık kumbaram, 16 adet mobil atık getirme merkezi, bin 509 adet kafes, 10 bin 402 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu, 608 adet tekstil kumbarası, 37 adet ilaç kumbarası ve 50 adet biyobozunur atık konteyneri ile 128 bin 42 ton değerlendirilebilir atık toplayarak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı,“Sağlık tesisi olmayan bölgemiz kalmasın diye 6 mahallemize aile sağlığı merkezi, 4 mahallemize 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu,1 mahallemize de aile gelişim merkezi kazandırdık. 1 mahallemize ise toplum ruh sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi kazandırmak için yapım çalışmalarımızı başlattık. Çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görebilsin diye 6 mahallemizde toplam 92 derslikli 6 okulumuzu ve bin yatak kapasiteli 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi’ni Selçuklumuza kazandırdık. SETAP kapsamında oluşturduğumuz okul dışı öğrenme ortamlarımızda 87 bin 746 öğrencimize hizmet verdik. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de dahil olmak üzere 29 kütüphaneyi Selçuklumuza kazandırarak toplam kütüphane sayımızı 108’ e yükselttik ve Türkiye’de de en çok kütüphaneye sahip olan ilçe unvanını elimizde bulundurmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en kapsamlı çocuk etkinliği olan Şivlilik Çocuk Bayramı’nı 3 yıldır rekor katılımlarla gerçekleştirdiklerini dile getiren Ahmet Pekyatırmacı, “Yine mahalle şenliklerinden uçurtma ve karne şenliklerine birçok etkinliği geleneksel hale getirerek sürdürmeye devam ediyoruz. Tarihe Vefa diyerek Gevale Kalesi’nde, tarihi Sille Mahallemizde geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Kaya Islahı projemizle Sille’yi afete maruz bölge statüsünden çıkardık. Subaşı Hamamı’nı restore ettik, Merdivenli Sokakların ıslahını yaptık. Karma Yapılar Kapalı Otopark ve Meydan Projesi başta olmak üzere Sille’de birçok projenin yapım süreçlerini başlattık. Sporun Merkezi Selçuklu diye çıktığımız yolda spor okullarımızda 15 farklı branşta 94 bin 834 öğrencimize spor eğitimleri verdik. Bir tanesi UEFA standartlarında olmak üzere 71 suni çim sahanının yapımını tamamladık, 4 okulumuza da kapalı spor salonu kazandırdık. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizle birlikte 2 okulumuzun kapalı spor salonu ve suni çim saha yapım çalışmasını ise sürdürüyoruz. Tüm bu hizmetlerin yanında belki de temel belediyecilik hizmetlerinin en önemlisi olarak çevre koruma ekiplerimizin gece gündüz demeden, yılın 365 günü yaptıkları özverili çalışmalar neticesinde Selçuklumuzu Türkiye’nin en temiz ilçelerinden biri yaptık” dedi.

“Selçuklu’daki tüm başarılara hep birlikte imza attık”

Göreve geldikleri günden itibaren hep birlikte Selçuklu için var güçleriyle, hiç yılmadan, yorulmadan çalışmaları sürdürdüklerini ve Selçuklu’ya değer katan yatırım, proje ve hizmetleri hep beraber gerçekleştirdiklerini vurgulayan Pekyatırmacı, “Tüm bu hizmet ve yatırımlar uzun süreli ve büyük özveri gerektiren çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kadim medeniyetten aldığımız güçle Selçuklumuzu yıldızı parlayan bir şehir yaptık. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Çünkü biz, hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte Selçukluyuz. Zorlu şartlara rağmen hiçbir zaman elinizi taşın altına koymaktan, terinizin en son damlasına kadar hizmet aşkıyla mücadele etmekten asla geri kalmadınız. Ben bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ise aynı inanç ve kararlılıkla, yine çok fazla çalışarak ve azim göstererek Selçuklumuzu daha da ileriye taşımanın vakti. İnşallah Selçuklumuzu ve belediyecilik hizmetlerimizi hep birlikte hem Türkiye’nin örnek alacağı hem de Dünya’nın örnek alacağı hizmetlerle taçlandıracağız. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve hayır dualarından aldığımız güçle inşallah çok daha güzel işler başaracağız. Bugün burada, Selçuklu Aile Buluşması programımızda bizlerle birlikte olduğunuz için başta sayın kaymakamımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere muhtarlarımıza ve mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz et ve tırnak gibiyiz, birlikte Selçukluyuz ve hep birlikte güçlüyüz. Bundan sonra da Allah’ın izniyle güçlü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da, Selçuklu Belediyesi “Aile Buluşması” programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yeni bir seçim dönemi yaklaştı. Çok az bir süre kaldı. Bu seçim dönemini de burada hep birlikte Konya'ya, Selçuklu’ya yakışan bir şekilde barış, huzur ortamı içinde geçirmeye çalışacağız. Mahalli seçimler her zaman için genel seçimlerden biraz daha farklı olarak, tansiyonu daha yüksek seçimler olur. O bakımdan biz de sizlerle istişareler yapacağız. Muhtarlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaparak tansiyonu da gerekiyorsa biraz düşürüp bu seçimlere hep beraber hazırlanacağız. Konya Belediyeciliği farklı bir belediyecilik. İnsana ilginin, sevginin derin alakasının değerli bir vesikasını Konya Belediyeciliğinde görüyoruz. Selçuklu Belediyemiz de eğitim, sağlık, kültür ve diğer kamusal hizmetler noktasında ‘Bunlar benim asli görevim değil. Ben bunları yapmasam da olur ama benim onun yanında da asli görevlerim var, onlara bakacağım, onlarla ilgileneceğim demedi demiyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Güzel bir çalışma ritmini ortaya koyuyorlar. O bakımdan ben tüm belediye çalışanlarımıza da bu geçtiğimiz hizmet döneminde vatandaşlarımıza sağladıkları güzel hizmetler için, aldıkları inisiyatifler için çok teşekkür ediyorum. Yeni seçim döneminde gerek muhtarlarımızdan gerekse belediye meclisi üyesi, il genel meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımızdan yeni görev alacak arkadaşlarımıza da eski hizmet dönemi için teşekkür ediyor, yeni hizmet dönemi için üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Pekyatırmacı salondaki tüm personelle birlikte günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.