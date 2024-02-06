Selçuklu nüfusu zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Selçuklu, 695 bin 771 nüfusla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldı.KONYA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı nüfus verilerine göre Konya'nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Selçuklu 2023 yılında 695 bin 771 nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasındaki yerini korudu. Selçuklu bu rakamla Türkiye’nin en kalabalık metropol ilçeleri listesinde yer almaya devam etti.

TÜİK’in verilerine göre 68 bin 944 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi birinci sırada yer alırken, 39 bin 845 kişilik nüfusuyla Bosna Hersek Mahallesi ikinci, 36 bin 748 kişilik nüfusuyla Sancak Mahallesi üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin nüfusu ise 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Konya’nın nüfusu da TÜİK verilerine göre 23 bin 894 kişi artarak 2 milyon 320 bin 241 kişi oldu.