Selçuklu Mahallesi bahar temizliği ile pırıl pırıl oldu

İlçenin her mahallesinde yapmış olduğu toplu temizlik çalışmasına havaların ısınmasıyla yeniden başlayan Melikgazi Belediyesi, yaklaşık 40 temizlik aracı ve birçok personel ile Selçuklu Mahallesi’nde genel bahar temizliğine başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Daha temiz bir Melikgazi için temizlik çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulundan öğrencilerimizde bizlere çevre temizliğinin bır kısmına yardım etti. Minik çocuklarımızın böylesine duyarlı ve hevesli olması bizleri çok mutlu ediyor. 40'a yakın temizlik aracımız ve birçok personelimiz ile bugün Selçuklu Mahallemizi pırıl pırıl yapacağız. İlkbaharın gelmesiyle her yıl mahallelerimizde yaptığımız toplu temizlik çalışmamıza yine her hafta bir mahallede devam edeceğiz. Mahallemizde süpürge araçlarımız, kepçelerimiz, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve ekiplerimiz genel bir çevre temizliği yapacağız. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında, dallar budanıyor, bahçe atıkları alınıyor, yollar ve çöp konteynerleri yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Daha temiz, hijyenik ve sağlıklı bir Melikgazi için hep birlikte önlemler almalıyız. Ekiplerimiz akşama kadar burada çalışarak genel bir temizlik çalışması yapacak. Bu gayretli çalışmaları için mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede çevre temizliği yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.