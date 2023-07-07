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Selçuklu 'L'sini arıyor!

GÜNDEM 07.07.2023, 16:38
Selçuklu 'L'sini arıyor!

Konya'da Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önündeki Selçuklu yazısındaki “L” harfinin nerede olduğu ile ilgili gizem sürüyor. Perşembe günü ortadan kaybolan harf Türkiye gündemine oturdu. "Bizim 'L' fazla uzağa gitmiş olamaz" diyerek olaya mizahi yaklaşan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz, 'L'yi aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuz zaman sizlerle paylaşayacağım" dedi.KONYA (İGFA) - Perşembe günü sabah saatlerinde Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önündeki  Selçuklu yazısında bulunan “L”nin birden ortadan kaybolması ile ilgili merak ve gizem devam ediyor.  K

onuyla ilgili belediye önünde açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kayıp “L”harfi paylaşımının espirili bir dille gündem olduğunu ve kayıp harfin bulunduğu anda bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Kayıp harfi ile ilgili meraklarını ifade eden vatandaşlar da konuyu sosyal medya aracılığıyla yakından takip ettiklerini söylediler.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ BİZİM “L” TÜRKİYE’DE GÜNDEM OLDU ”

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Selçuklu yazısındaki “L” harfinin kayıp olduğu ile ilgili sosyal medya paylaşımından sonra konunun tüm Türkiye’de gündem olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bizim “L” fazla uzağa gitmiş olamaz. Çünkü şehrin bütün çıkışlarını tuttuk. 24 saati geçti. Henüz bulamadık ama ümitliyiz" dedi. 

"İşin esprisi bir tarafa  dün sabahtan itibaren bizim “L” Türkiye'nin gündemine oturdu" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyemizin hemen önünde bulunan Selçuklu yazısının sabah yerinde olmadığını arkadaşlarımız gördüler bana ulaştırdılar  bu bilgiyi. Bilgi bana ulaştıktan sonra bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar dedim  ve arkadaşlarımız bu söylemi de mizahi bir şekilde sosyal medyaya taşıdılar. Hakikaten çok büyük bir etkileşim oldu biz de bu etkileşimden dolayı mutluyuz. şehrimizdeki hatta tüm ülkemizdeki insanlarımız bize binlerce mesaj gönderdiler. Yüz binlerce paylaşım yapıldı, etkileşim alındı ve milyonlarca da görüntülemeyle bu olay gündem oldu Türkiye'de. Ben Türk insanının ne kadar büyük bir zekaya sahip olduğunu, ne kadar büyük bir mizah yeteneğine sahip olduğunu da bu paylaşım sonrasında gördüğümüzü düşünüyorum. Hakikaten çok etkileyici mesajlar alıyoruz. Çok ince mizah içeren mesajlar alıyoruz ve biz L'yi aramaya devam ediyoruz. İnşallah bulduğumuz zaman sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.

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