Selçuklu'daki dev sağlık yatırımı Konya'ya değer katacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından kazandırılacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapım çalışmaları aralıksız sürerken, tesisin yapımında yüzde 40’a ulaşıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya’ya sağlık alanında yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Yazır Mahallesi’nde yapımına başlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasını sağlayacak merkezde imalat çalışmalarında yüzde 40 tamamlanma oranına ulaşıldı.

Selçuklu için değerli bir sağlık yatırımını daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünya standartlarının üzerinde bir noktaya geldi. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında ülkemizin göstermiş olduğu bu başarıyı takip ederek şehrimize önemli bir yatırım yapıyoruz. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında Yazır Mahallemize kazandıracağımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin yapımı devam ediyor. İnşallah yapım tamamlanmasıyla birlikte Selçuklumuz her kesimden insanımızın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği yeni tesislere kavuşmuş olacak. Şehrimize ve Selçuklumuza bu değerli yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

HER İKİ MERKEZDE ÇOK KAPSAMLI OLACAK

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi toplam 4699 metrekare alandan oluşacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 Adet Spor Salonu, 4 Gözlem ve Tedavi Odası, 1 Psikolog Odası, 1 Ekip Odası, 1 Sosyal Görüşme Odası, 1 Kütüphane, 9 Atölye, 1 Çok Amaçlı Salon, 1 Doktor Odası yer alacak.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise 1 adet Çok Amaçlı Salon, 1 adet Röntgen Odası, 1 Kan Alma Odası, 1 adet Mamografi Odası, 1 adet Laboratuvar, 2 adet Üreme Sağlığı ve Muayene Odası, 1 adet KETEM Odası, 1 adet Üreme ve KETEM Danışma Odası, 1 adet USG, 1 adet Gebe Sınıfı 1 adet Acil Müdahale Odası, 1 adet Fiziksel Aktivite Koçu, 2 adet Sigara Bırakma Odası, 3 adet Fiziksel Aktivite Alanı - Fizyoterapist, 1 adet Pedagog, 2 adet Diyetisyen, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı, 1 adet Ergoterapist, 2 adet Psikolog, 2 adet Sosyal Hizmet Odası, 2 adet Çocuk Gelişim Odası ve 1 adet Hasta Eğitim Odası ile vatandaşlara hizmet verecek.