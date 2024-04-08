Selçuklu'da ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Selçuklu Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda mecliste görev yapacak komisyonlar için üye seçimleri de yapıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi.

Yeni dönemin ilk meclis toplantısı tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Meclis başkan vekilliği ve divan katip üye seçimiyle devam eden toplantıda Ali İmran Arıtan ve Gürsel Çakar , Meclis 1. ve 2. Başkan vekilliğine seçildi. Toplantıda belediye encümeni, imar komisyonu, plan bütçe komisyonu, eğitim sağlık ve çevre komisyonu üyeliklerinin yanı sıra Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği Sağlıklı Kentler Birliği, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin asil ve yedek üyeleri de seçildi.

“HEP BİRLİKTE SELÇUKLU İÇİN MESAİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu’da yeni dönemde Selçuklu’ya değer katacak hizmet ve yatırımların gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, “Belediye çalışmalarının önemli bir bölümü meclis çalışmalarından oluşuyor. Birçok arkadaşımız yeni seçildi. Bir kısım arkadaşımızda ikinci dönem için meclis üyeliği yapıyorlar. Bu dönem Ak Parti’den, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ve Yeniden Refah Partisi’nden üyelerimiz mecliste yer aldılar. Hep birlikte Selçuklu’da yaşayan her bir vatandaşımızın huzuru, refahı ve konforu için en iyi projeleri üretmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin bütün meclis üyelerimize, Selçuklu ilçemize, belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan Selçuklu’ya hayırlı hizmetler yapabilmek. Bu manada meclis çalışmalarının birlik ve beraberlik içinde başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesini temenni ediyorum.” dedi.