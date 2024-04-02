Selçuklu'da dönemin ilk istişare toplantısı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yeni mesai gününde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler seçimini geride bıraktı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da ilçede seçim yarışını birinci tamamlayarak 5 yıllık yeni hizmet dönemi için vatandaşlardan vize aldı.

Seçim sonrası önce bir teşekkür mesajı yayınlayan Başkan Pekyatırmacı, yeni mesai gününde de belediye yöneticileri ile toplantı bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekyatırmacı, tebrikleri kabul etti.

“SELÇUKLUMUZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

31 Mart seçimlerini sorunsuz bir şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Konya’mızda güzel bir seçim dönemi yaşadık ve alnımızın akıyla sandıktan başarı ile çıktık. Milletimize yeniden hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yeni bir hizmet döneminin başlangıcındayız. Selçuklu’da geride bıraktığımız 5 yıl boyunca sizlerin özverili gayretleriyle güzel hizmetlere imza atmıştık. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Bütün bunları ortak akıl ve ekip ruhu ile gönül belediyeciliği ilkesini rehber edinerek gerçekleştirmek istiyoruz. Selçuklu dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de çalışmalarıyla takdir edilen, ortaya koyduğu eser ve hizmetleriyle örnek alınan bir ilçe olacak. İnşallah bu noktada hep birlikte daha çok çalışacak, Selçuklumuza değer katmak için daha çok gayret edeceğiz. Bu vesile ile yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.