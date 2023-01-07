Selçuk Özdağ, DDK'yı göreve çağırdı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “paralel devlet yapılanması” iddialarına karşı DDK'yı harekete geçmeye çağırdı.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da katledilen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve devamında ortaya dökülen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ, söz konusu cinayetin sıradan bir cinayet olmadığını anlatarak, "Sinan Ateş cinayeti ile ilgili olarak muhalefet partileri araştırma/soruşturma komisyonu kurulması önergesini TBMM başkanlığına sunmalıdırlar." dedi.

Olaydan sonra ortaya çıkan bilgilere de değinen Özdağ, "Devlette ve de özellikle güvenlik bürokrasisinde yapılanmış “paralel devlet yapılanması” iddialarına karşı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu derhal vakit geçirilmeden harekete geçirilmelidir." diye konuştu.