Selçuk Bayraktar: "Teknofest kuşağına yetişen gençlerimiz var"

Adıyaman'da, T3 Vakfının çalışmalarını incelemek üzere gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Konteyner Kenti ve T3 Vakfı Bilim Çadırını ziyaret ederek, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - T3 Vakfının Adıyaman'daki çalışmalarını incelemek üzere şehre gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Konteyner Kenti ve T3 Vakfı Bilim Çadırını ziyaret etti.

Asrın felaketinin yıldönümünde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindeki heyet, Adıyaman K2-B Konteyner Kenti ve T3 Vakfı Bilim Çadırını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bayraktar, ilk olarak T3 Vakfı Bilim Çadırını ziyaret ederek, öğrencilerle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak sohbet etti. Bayraktar, daha sonra Konteyner Kent'te vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar,"2023'de dünya tarihi boyunca karada yaşanmış en büyük iki depremle sarsıldık. Bizlerde milletimizin gösterdiği dayanışma gibi BAYKAR Türkiye Teknoloji Takımı Vakfındaki gönüllü arkadaşlarımız ve Can Sağlığındaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk. BAYKAR olarak öncelikle nakti yardımlarda bulunduk hemen sonrasında kısa bir süre içerisinde bir iki gün içinde hem T3 hemde Can Sağlığından arkadaşlarla sahaya indik ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Maraş'ta konteyner kentimizi kurduk onu devletimize bağışladık. Hemen peşinden kalıcı konutları inşa etmek üzere devletimize, milletimize bağışlamak üzere çalışmalara başladık. Bunlar üç şehrimizde devam ediyor. Üç bölgede bir tanesi Adıyaman'da toplamda bin konut olmak üzere Adıyaman, Maraş ve Hatay'da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Maraş'taki konutlarımız Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiş olacak." dedi.

Bayraktar, "Maraş ve Hatay'da inşallah ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize teslim edeceğiz. Bir yandan bizler kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte deneyap atölyeleri, psikolojik destek merkezleri de kurduk onlarda da gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor. Bugün yıldönümü olması hasebiyle elim felaketi nedeniyle tekrar sahadaki arkadaşlarımızla birlikte ve buradaki gençlerimizle bir araya geldik. Onların faaliyetlerini inceledik az önce içeride Teknofest kuşağına yetişen gençlerimiz var. Teknofest 2024 Adana'da olacak ona da hazırlanan gençlerimiz var. Bütün bu acı yıkımın yanında bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Halihazırda bu dayanışma da adeta milletimizin Çanakkale'de bundan 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi burada da aynı dayanışmayı görüyoruz. Can Sağlığı Vakfı olarak ilk günden itibaren gönüllü doktorlarımızdan, psikiyatrilerimizden oluşan ekiplerimiz sahadaydılar ve psiko-sosyal dayanışma merkezlerinde tabi önce çadır kentlerde hizmet verdiler elbette böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor. Bizler ve gönüllü yol arkadaşlarımız elinden geleni ardına koymamaya çalıştı. Dediğimiz gibi bu olaylarım travmaları da ağır oluyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, daha sonra konteyner kentte kalanları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bayraktar, daha sonra ayrıldı.