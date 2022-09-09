Selçuk Bayraktar'dan 'bor madeni' açıklaması

BAYKAR Teknoloji Lideri ve TR Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada 'Bor Madeni' ile dolaşıma giren haberleri yalanladı.ANKARA (İGFA) - BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bor madeni ile uçan İHA'larla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Bayraktar, böyle bir açıklamasının olmadığı belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ''Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir"' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1568226578026340353