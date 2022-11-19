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Selahattin Gürkan, Abdal Musa Lokması etkinliğine katıldı

GÜNDEM 19.11.2022, 18:03
Selahattin Gürkan, Abdal Musa Lokması etkinliğine katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan İlçesi Tecirli Mahallesinde düzenlenen Abdal Musa Lokması ve Aşure İkramı Etkinliğine katıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Tecirli Mahalle Muhtarlığı ve Tecirli Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Kültür Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Abdal Musa Lokması ve Aşure etkinliğinde Ali Ekber Dedenin yaptığı dua ile vatandaşlara lokma ve aşure dağıtıldı.

Abdal Musa Lokması ve Aşure İkramı etkinliğine ev sahipliği yapan Tecirli Mahalle Muhtarı Seyit Utku katılımlarından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “ Birlik lokmasındayız. Abdal Musa lokmasındayız.  Abdal Musa lokmasını biliyoruz ki yüzyıllardır bu topraklarda Tecirliler ve bu topraklarda yaşayan birçok kesim bu geleneği sürdürüyor. İnancının gereği olarak sürdürüyor. Elbette kültürünün, gelenek ve göreneklerinin gereği olarak sürdürüyor. Bu birliğin sağlanmasından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız etkinliklere katılıyor. Hizmet noktasında da Tecirli Mahallesine geldik gördük yol ve diğer hizmetlerde önemli gelişmeler var. Bu anlamda da başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise "Dedemiz yemek duasını yaparken bir olalım, iri olalım, hep birlikte olalım diye dua ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten Abdal Musa Anadolu erenlerinden önemli bir şahsiyet, düşünür ve hizmet insanı. 14’üncü asırda yaşamış ve ayrıca Osmanlı’nın kuruluşunda da çok önemli etkinliklere katılmış bir düşünürümüz, önderimiz. Bu vesileyle Anadolu’da yetişen bütün erenlere, âlimlere Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yazıhan İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak da, “ Benim bir önceki görev yerim Eskişehir’in Seyitgazi ilçesiydi. Seyit Battalgazi’de bizim ilçemizdeydi. O yüzden orada bulunan türbede ve külliyede çok büyük hizmetlerde söz konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da orayla bir bağının olduğunu görev yaptığım dönemde vakıf oldum. Hizmet için bir köprü vazifesi gördüklerine şahit oldum. Bu anlamda ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben özellikle Horosan erenlerimizi çok çok önemsiyorum. Anadolu’yu bizlere yurt eden yurt yapan, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi için ciddi mücadelelerde bulunan, bizansa karşı savaşmış ve şehit düşmüş mübarek bir zattı Seyit Battalgazi. Yine Abdal Musa’da Hacı Bektaşi Veli yine aynı şekilde, Himmet Baba ve Üryan Baba derken Anadolu’nun Türkleşmesi için ciddi mücadelede bulunmuş mübarek zatların mücadelesi neticesinde bizler bugünkü etkinliği gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik noktasında bu faaliyetlerin gerçekten çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “ Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Hep güzel sofralarda birlikte olmayı temenni ediyorum. Farklı görüş ve düşüncedeki arkadaşlarımızla bir aradayız. Önemli olan birliktir. Önemli olan insanı insan olarak eşrefi mahlûkat olarak görmektir.  Abdal Musa Lokması ve Aşure İkramı etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, lokma ve aşure ikramından sonra dua okudu. Başkan Gürkan daha sonra etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

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