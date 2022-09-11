Sektörün nabzı uluslararası fuar ile Sakarya’da attı

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na yoğunlaşan çok fazla talep olduğunu dikkati çekilirken, 200’den fazla firmanın mevcut olduğu fuarda, 40 binden fazla ziyaretçi misafir edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da gerçekleştirilen PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın gala yemeğine katıldı.

Buluşmada sektör temsilcileri, fuar katılımcıları, öğrenciler, basın mensuplarının yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, STK temsilcileri yer aldı. Başkan Yüce, 18 farklı üniversitenin katıldığı ‘Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması’nı kazananlara 1’ncilik ödülünü takdim ederek, katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

Başkan Yüce konuşmasında Sakarya’yı yeniliklerin şehri yaptıklarını ifade ederek, “Sakarya’mız doğası, kültürü, sanayisi, tarım potansiyeli, sporu ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya’mız için, ülkemiz için, her yaştan insanımız için iştiraklerimiz ile birlikte, her alanda çıtamızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza gündüz gece devam ediyoruz. Şehrimizi, bisikletle ulaşımın artacağı, çevrenin temiz kalacağı, şehrimizin trafik yükünün azalacağı, insan sağlığının çok daha iyi olacağı bisiklet yolu ağları ile örüyoruz” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları yatırımlarımızla, ülkemizde bir ilke daha imza atmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Arifiye ilçemizde atmış olduğumuz bisiklet yolu, Sapanca Gölü’nün etrafını dolaşacak ve şehrimizi ulusal bisiklet yollarıyla entegre edecektir. Türkiye’de bir ilk olacak şekilde oluşturulan bu proje sayesinde şehrimizi “Yeniliklerin Şehri” yapma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sakarya’mız adına 2023 yılı için Avrupa Spor Şehri unvanına adaylığımız için, ilgili federasyona başvurumuzu yaptık. Unvanı almaya hak kazanırsak çok yakında Sakarya’mız dünyanın Avrupa spor şehirlerinden biri olacak” dedi.

Sakarya’nın peyzaj ve süs bitkisi alanında Türkiye’nin uluslararası kapısı olduğunu ifade eden Yüce, ‘Bu yıl 2.’sini gerçekleştirdiğimiz PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sayesinde Sakarya’mızın fidan ve süs bitkiciliği alanındaki potansiyelini öne çıkarttık. Sektöre dair yeniliklerin takip edilebildiği, yeni ticari fırsatların oluştuğu, bitki türleri noktasında büyük bir portföyün yanında, peyzaj ekipmanları ve makineleri üzerine yoğunlaşan katılımcıları da tek bir noktada buluşturduğu fuarımıza çok fazla talep oldu. 200’den fazla firmanın mevcut olduğu PSB Anatolia’da, 40 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik” diye konuştu.